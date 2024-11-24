Finnair отменяет почти 300 рейсов из-за забастовки

Авиакомпания Finnair вынуждена отменить рейсы из-за акции протеста Профсоюза пилотов Финляндии (SLL).
В рамках забастовки летчики не будут выполнять полеты 9 и 13 декабря. Всего в эти дни будет отменено 300 рейсов.
По оценкам перевозчика, последствия затронут около 33 000 клиентов Finnair.
– Нам очень жаль, что профсоюз пошел на акцию протеста вместо переговоров, что повлияет на планы тысяч наших клиентов во время рождественского сезона, – прокомментировал ситуацию управляющий директор Finnair Яакко Шилдт.
По его словам, перевозчик делает все возможное, чтобы помочь клиентам, например, предлагает им альтернативные рейсы, если это возможно.