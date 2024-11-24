Finnair отменяет почти 300 рейсов из-за забастовки

Авиакомпания Finnair вынуждена отменить рейсы из-за акции протеста Профсоюза пилотов Финляндии (SLL).

В рамках забастовки летчики не будут выполнять полеты 9 и 13 декабря. Всего в эти дни будет отменено 300 рейсов.

По оценкам перевозчика, последствия затронут около 33 000 клиентов Finnair.

– Нам очень жаль, что профсоюз пошел на акцию протеста вместо переговоров, что повлияет на планы тысяч наших клиентов во время рождественского сезона, – прокомментировал ситуацию управляющий директор Finnair Яакко Шилдт.

По его словам, перевозчик делает все возможное, чтобы помочь клиентам, например, предлагает им альтернативные рейсы, если это возможно.

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