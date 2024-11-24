Ford анонсирует увольнения в Европе. В этом виноваты экология и китайцы

Автомобильный концерн Ford планирует к концу 2027 года сократить до 4000 человек на своих европейских производственных площадках, причем почти 3000 увольнений коснутся Германии, в частности, завода в Кельне. Всего, напомним, в Старом Свете на Ford работают 28 тысяч сотрудников.

Управляющий директор Маркус Вассенберг пояснил немецким СМИ, что европейский сегмент концерна несет убытки и вынужден адаптироваться - и к растущей конкуренции, и ко все более жестким европейским экостанадартам, включая планы Брюсселя запретить регистрацию новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года. В компании считают, что нынешний кризис и сопряженные с ним сокращения - общемировая тенденция, символизирующая трудный переход производителей к электромобилям.

С этим согласна и дирекция немецкой компании Volkswagen, которая на фоне падения прибыли и роста конкуренции ( в основном со стороны китайских поставщиков электрокаров) намерена закрыть как минимум три завода в Германии, а это - десятки тысяч рабочих мест.

В рамках стратегии по снижению издержек о планах уменьшить штат сообщила и Audi, речь может идти о 4500 мест в Германии.

На этом фоне Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) бьет тревогу, призывая власти ЕС срочно пересмотреть политику в сфере сокращения выбросов углекислого газа. В противном случае, говорят в АСЕА, автопром ждут либо многомиллионные штрафы, либо необходимость сворачивать производство.

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