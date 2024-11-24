Экспорт алюминия из Финляндии в Россию вырос вдвое

Экспорт алюминия из Финляндии в Россию за короткое время увеличился вдвое. Такие данные приводит таможня.

На конец сентября экспорт алюминия составил 22,3 миллиона евро. В период с января по сентябрь прошлого года этот показатель был 11,3 миллиона евро. Рост обусловлен в первую очередь экспортом алюминиевых шипов для автомобильных колес, которые не попадают под санкции.

– Алюминий экспортируется из Финляндии в Россию либо морским транспортом, либо через страны Балтии, – уточнили в таможне.

За ростом экспорта алюминия в РФ стоит семейная компания по производству алюминиевых шипов Turvanasta из Турку. Одним из совладельцев фирмы является Иа Адлеркройц, жена министра образования Андерса Адлеркройца, который также возглавляет Шведскую народную партию.

Генеральный директор Turvanasta Микко Салакари в комментарии Yle заявил, что компания не может влиять на то, куда клиенты в итоге доставляют заказы.

– Если бы мы хотели предотвратить отправку нашей продукции в Россию, мы бы не смогли принимать заказы от наших клиентов, – посетовал глава Turvanasta.

При этом ранее в Turvanasta пообещали, что прекратят экспорт в Россию после истечения срока действия текущих договоров.

Министерство иностранных дел заявило, что не вмешивается в экспорт в РФ, если товары не находятся в санкционном списке ЕС.

При этом экспорт алюминиевых шипов вызывает обеспокоенность по поводу того, что продукция может использоваться в военных целях.

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