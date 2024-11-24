Стало известно еще о трех эстонцах, которые поедут в Брюссель вместе с Каей Каллас(31)
Руководитель кабинета следующего верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас, Вивиан Лоонела, назвала в эфире радиостанции Kuku Raadio несколько имен тех, кто будет работать в новом кабинете Каллас.
На следующей неделе Европейский парламент проголосует по кандидатуре Каи Каллас, однако крупные фракции уже достигли соглашения по составу Европейской комиссии, и серьезных препятствий для ее назначения не ожидается.
В интервью программе „Välismääraja“ Вивиан Лоонела подтвердила, что кабинет Каллас приступит к работе к 1 декабря. По ее словам, в команде будет около 25 человек. Из Эстонии под руководством Каллас будут работать глава Международного центра оборонных исследований Индрек Канник, дипломат Юлика Лутс, ранее представлявшая Эстонию в структурах ЕС, и заместитель директора отдела международного сотрудничества Министерства обороны Оливер Мыру.
„Цель заключается в том, чтобы вести всю внешнюю политику Европы, — подчеркнула Лоонела. — Моим заместителем станет француз, за коммуникацию будет отвечать немецкий специалист из пресс-службы НАТО, а также у нас будут сотрудники как из комиссии, так и из Европейской службы внешних связей: бельгийцы, румыны, португальцы“.
Еще в августе стало известно, что новым руководителем европейского отдела Европейской службы внешних связей, которая также находится в ведении представителя по иностранным делам, станет Матти Маасикас. Ранее он занимал должность посла ЕС в Украине.