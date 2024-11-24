Новости Эстонии
24.11.2024, 14:15

Неизвестные подростки бросили емкость с газом в бургер-бар

 
Бургер-бар Good Time.
Бургер-бар Good Time.
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Вечером в пятницу, 22 ноября, в бургер-бар Good Time в центре Таллинна была брошена емкость с каким-то газом.

„Действительно, совсем рядом с бургер-баром Good Time неизвестные подростки решили взорвать бомбочки“, - рассказала владелица бургер-бара Анна Ткачова. По словам владелицы, никто не пострадал.

Водитель такси, посетивший ресторан в пятницу вечером, закашлялся от газа.

Представитель Департамента полиции и пограничной охраны сообщил, что полиция не была проинформирована об инциденте.

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