24.11.2024, 14:15
Неизвестные подростки бросили емкость с газом в бургер-бар
ФОТО: | Delfi Meedia
Вечером в пятницу, 22 ноября, в бургер-бар Good Time в центре Таллинна была брошена емкость с каким-то газом.
„Действительно, совсем рядом с бургер-баром Good Time неизвестные подростки решили взорвать бомбочки“, - рассказала владелица бургер-бара Анна Ткачова. По словам владелицы, никто не пострадал.
Водитель такси, посетивший ресторан в пятницу вечером, закашлялся от газа.
Представитель Департамента полиции и пограничной охраны сообщил, что полиция не была проинформирована об инциденте.