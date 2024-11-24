ФОТО | Пожилой водитель врезался на своем внедорожнике в стену дома

В 8.48 утра в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП на бульваре Сыпрусе 8. 67-летний мужчина въехал на своем внедорожнике Kia Niro в стену дома, сообщает PPA. В частности, он протаранил ограждение возле дверей, ведущих в подвал. Автомобиль двигался по бульвару Сыпрусе в сторону центра Kristiine.

Водитель был доставлен в больницу. „По предварительной оценке медиков, у водителя могли возникнуть проблемы со здоровьем“, - добавил пресс-секретарь. Водительские права у мужчины есть. Проверить трезвость водителя на месте не удалось, так как он был без сознания. В больнице был взят анализ крови.