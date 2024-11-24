Рост минимальной зарплаты увеличит налоговые поступления на 17 млн евро

В 2025 году минимальная заработная плата увеличится на 66 евро – с 820 до 886 евро. Это означает, что государство получит больше налоговых поступлений.

Рост поступлений от социального налога, взносов на страхование от безработицы, подоходного налога с физических лиц, а также налогов на потребление связан с увеличением чистой зарплаты, направляемой на потребление. В прогнозе налоговых поступлений государственного бюджета уже учтено повышение минимальной заработной платы через прогноз среднего заработка, объяснил аналитик отдела фискальной политики Министерства финансов Маргус Тувикене.

По оценке Министерства финансов, затраты на рабочую силу в государственных и местных самоуправлениях увеличатся на 5,6 миллиона евро по сравнению с 2024 годом. Дополнительных средств на оплату труда из государственного бюджета для бюджетных учреждений не выделяется, и повышение минимальной зарплаты покрывается из внутренних ресурсов фонда заработной платы.

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