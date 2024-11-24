Ээрик-Нийлес Кросс: как отличить хорошего россиянина от плохого и когда будет создан „демократический паспорт“

В интервью обсудили идею „демократического паспорта“, документа который уже есть в „дорожной карте“ Кросса. В планах написано, что „демократический паспорт“ должен начать выдаваться уже летом будущего года. Однако, по мнению Кросса, Эстония не может стать площадкой для „пилотного проекта“ запуска такой инициативы.

„Демократический паспорт“ мог бы стать инструментом для идентификации тех, кто не только разделяет европейские ценности, но и активно противостоит режиму. Документ мог бы помочь его обладателям с легализацией в странах Европы, а также с доступом к необходимым социальным услугам.

Критерии получения такого „паспорта“ обсуждаются. Одним из возможных оснований могла бы стать подпись под Берлинской декларацией — документом, который осуждает российскую агрессию, требует восстановления территориальной целостности Украины и смены режима в России. Как отмечает собеседник, для российских властей подписание этого документа уже является преступлением, что в определённой мере служит проверкой подлинности намерений.

На практике внедрение подобного документа сталкивается с юридическими и политическими барьерами, ведь каждое государство самостоятельно регулирует вопросы иммиграции и предоставления прав иностранцам. Однако в ПАСЕ планируют продолжить работу над этим проектом, начиная с анализа существующих механизмов поддержки эмигрантов в разных странах Европы.

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