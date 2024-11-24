24.11.2024, 10:45
У кого больше прав? Русскоязычные Латвии и Эстонии на фоне войны: участие в политике, школа, церковь(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Лишить права голоса на муниципальных выборах граждан РФ и Беларуси — такие поправки к Конституции рассмотрел на днях парламент Эстонии по предложению коалиции. Эта инициатива еще больше сближает политический мейнстрим Эстонии и Латвии в попытках использовать российско-украинскую войну для ужесточения политики в отношении нацменьшинств.
Русский язык в сфере образования, проживающие в стране граждане России и Беларуси, православная церковь – после вторжения России в Украину в феврале 2022-го эти три вопроса оказались в фокусе повышенного политического внимания не только в Латвии, но и в Эстонии.
Уже подписаны?