Новости Эстонии
24.11.2024, 10:45

У кого больше прав? Русскоязычные Латвии и Эстонии на фоне войны: участие в политике, школа, церковь

 (1)
Александра Полещук
Eesti-Läti
Eesti-Läti
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Лишить права голоса на муниципальных выборах граждан РФ и Беларуси — такие поправки к Конституции рассмотрел на днях парламент Эстонии по предложению коалиции. Эта инициатива еще больше сближает политический мейнстрим Эстонии и Латвии в попытках использовать российско-украинскую войну для ужесточения политики в отношении нацменьшинств.

Русский язык в сфере образования, проживающие в стране граждане России и Беларуси, православная церковь – после вторжения России в Украину в феврале 2022-го эти три вопроса оказались в фокусе повышенного политического внимания не только в Латвии, но и в Эстонии.

Delfi изучил, как за последние три года изменилось отношение эстонских властей к русскоговорящим жителям страны и чем подход северных соседей отличается от латвийского.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии