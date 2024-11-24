ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Весну заказывали? На следующей неделе воздух прогреется до +10 градусов

В воскресенье в основном ясно и без осадков. Во второй половине дня на островах облачность увеличится, с моря подойдут тучи с мокрым снегом и дождем. Будет дуть южный и юго-западный ветер со скоростью 3–9 м/с, на побережье порывами до 14 м/с. Вечером ветер сменится на юго-восточный и усилится на островах и западном побережье до 10–15 м/с, порывами до 22 м/с. Температура воздуха составит от -1 до +3 градусов, на западном побережье Эстонии до +5°C