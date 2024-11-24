В Таллинне пьяный водитель устроил ДТП: пострадали три человека

В 18:32 произошло ДТП в Таллинне на перекрестке улиц Сыле и Ситси, где 33-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения на автомобиле Mazda 6 совершал поворот налево и столкнулся с двигавшимся по прямой навстречу автомобилем Subaru Forester, которым управлял 63-летний мужчина. Скорая помощь доставила водителя Subaru и пассажира, 62-летнюю женщину, а также пассажира Mazda, 37-летнего мужчину, в больницу.