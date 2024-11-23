Таллинн назвал фестивали, финансирование которых продолжится в 2025 году

В следующем году особое внимание будет уделено возможностям приобщения молодежи к культуре. „Важно, чтобы отсутствие финансовых возможностей не препятствовало посещению культурных учреждений. Особенно это касается детей и молодежи, для которых культура зачастую играет важную роль в образовательном процессе. Для этого мы создали специальный фонд для наших детских садов и школ, чтобы у них оставалась возможность бесплатно посещать городские культурные учреждения. В рамках этой программы свои двери откроют, например, филиалы Городского музея, а также зоопарк и ботанический сад, – сказал Каарель Оя. – Разумеется, продолжатся и ежемесячные бесплатные музейные воскресенья, куда приглашаются таллиннцы всех возрастов“, – добавил Оя.

Одной из главных целей Таллинна в сфере культуры в последние годы было создание разнообразного и доступного для всех горожан культурного календаря. Поэтому в прежнем объеме продолжится финансирование главных фестивалей международного масштаба: кинофестиваль „Темные ночи“ (PÖFF), джазовый фестиваль Jazzkaar, литературный фестиваль HeadRead, Tallinn Music Week и другие. Помимо этого, состоятся все традиционные масштабные события, которые организует город: День Таллинна, Дни Старого города, Морские дни, фестиваль городского пространства и Фестиваль света в Кадриорге. Их организация начиная с нового года будет сосредоточена в руках отдельной команды, созданной при Таллиннском департаменте культуры и спорта. Крупным событием станет в 2025 году XXVIII праздник песни и XXI праздник танца „Iseoma“, в организацию и проведение которого Таллинн делает значительный вклад.

„В сложные времена финансирование сферы культуры часто страдает, но, к счастью, город Таллинн действует иначе. В бюджете на следующий год мы запускаем ряд новых инициатив, чтобы улучшить доступ к культурным событиям, а также начинаем серьезную работу над важными инвестициями. Нам удалось избежать сокращений и, напротив, найти возможности для большей поддержки как содержательной деятельности в сфере культуры, так и необходимых инвестиций“, – отметил вице-мэр Каарель Оя , комментируя бюджет.

Город продолжит поддерживать культурные организации и мероприятия (включая субсидии для концертных площадок с живой музыкой, коллективов праздников песни и танца, а также проектов, созданных для людей с особыми потребностями). Кроме того, появятся две новые меры поддержки. „Мы создадим новую систему поддержки частных культурных организаций, предлагающих круглогодичные программы, чтобы компенсировать снижение их финансирования из других источников. Это позволит им сосредоточиться на своей основной деятельности – культурных событиях. Разумеется, у города имеются обязательства перед своими культурными учреждениями, но в целом культурный календарь становится богатым и разнообразным, когда в него вносят вклад все стороны. Мы хотим показать на деле, что ценим деятельность частных культурных организаций“, – пояснил Оя.

В следующем году больше внимания будет уделено Старому городу, где Таллинн продолжит развивать улицу Пикк как городскую культурную улицу. Помимо фестиваля на улице Пикк, который уже состоялся в этом году, в бюджете запланированы средства для проведения других культурных мероприятий, а также для пространственных интервенций, поддерживающих эти события.

Как одну из самых значительных инвестиций года Каарель Оя выделяет новый комплекс зданий Таллиннского Городского театра на улице Лай, который откроется для публики осенью 2025 года. Он также добавил, что одновременно начнется проектирование следующего ключевого для города объекта – Таллиннского открытого хранилища. „Хранилище, которое будет расположено неподалеку от „Котла культуры“ в будущем объединит в одном месте все фонды Городского музея. Концепция открытого хранилища позволит в будущем демонстрировать более 60% экспонатов вместо нынешних 3%“, – отметил Оя. Общая стоимость проекта составляет около 40 миллионов евро, а завершение строительства запланировано на 2029 год.