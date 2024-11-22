ФОТО и ВИДЕО | Шесть автомобилей попали в цепную аварию недалеко от Тойла. В волости Люганузе грузовик съехал с дороги

В 16:50 в экстренную службу поступило сообщение о ДТП на 174-м километре шоссе Таллинн-Нарва в районе Тойла, в котором участвовало шесть транспортных средств.

По предварительным данным, в аварии участвовали четыре микроавтобуса и два легковых автомобиля. Число пострадавших и их состояние уточняются. Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк сообщила, что все обстоятельства происшествия выясняются, и движение на месте аварии нарушено.

В 14:40 в экстренную службу поступило сообщение о ДТП на 135-м километре шоссе Таллинн-Нарва в волости Люганузе, где грузовик с прицепом съехал с дороги, при этом прицеп оказался посреди проезжей части, блокируя движение.

Водитель, который был трезв и имел права на управление, объяснил причину аварии: „По словам водителя, авария произошла из-за зимних условий, сильного снегопада и скользкой дороги, с которыми он не смог справиться и потерял контроль над машиной. К счастью, никто не пострадал“, — сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк.

Оперативный руководитель Идаской префектуры Александер Марк уточнил, что в аварии участвовали шесть транспортных средств, в которых находились 34 человека. Из них 10 человек получили травмы, 5 из них — тяжелые. На месте происшествия все еще необходимо выяснить, в каком порядке развивались события, что привело к такой крупной аварии. Дорожные условия остаются плохими, и из-за сильного гололеда произошли еще несколько других аварий, в которых также пострадали люди.

По информации Департамента транспорта, сильный снегопад движется по Эстонии с юго-запада на северо-восток, от Пярну до границы с Ляэне-Вирумаа, создавая труднопроходимые условия на небольших дорогах. Опасность скользкости на дорогах крайне высока.

Вечером и ночью ожидаются снегопады, а на побережье — дождь с мокрым снегом. Также возможны метели. Температура воздуха составит от -1 до -6°C, на побережье — до +2°C, и опасность скользкости на дорогах останется высокой.

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