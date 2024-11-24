Украинские военные беженцы в Эстонии: сколько человек получают пособие Кассы по безработице и другие государственные пособия?
Почти 35 000 украинских военных беженцев, приехавших в нашу страну, имеют в настоящее время временную защиту, они пользуются такими же правами, как жители Эстонии, - социальными гарантиями, а также правом на работу без дополнительных ограничений. Как отмечает Касса по безработице и многие работодатели, украинцы очень трудолюбивы, и люди трудоспособного возраста в большинстве своем справляются самостоятельно. Однако значительная часть военных беженцев - дети, матери малолетних детей, пенсионеры и инвалиды - не могут найти работу и нуждаются в поддержке со стороны эстонского государства.
Во вторник, 19 ноября, исполнилась тысяча дней с начала полномасштабной войны в Украине. За это время через Кассу по безработице прошло 32 700 украинских беженцев трудоспособного возраста. Как сказал изданию Maaleht Лаури Коол, советник Кассы по безработицы по коммуникации, в Эстонии беженцы лучше, чем в других странах, интегрировались на рынке труда.