Новости Эстонии
24.11.2024, 19:47

Украинские военные беженцы в Эстонии: сколько человек получают пособие Кассы по безработице и другие государственные пособия?

 
Касса по безработице: вакансии.
Касса по безработице: вакансии.
ФОТО: Raido VintAnni Onneleid | Delfi Meedia

Почти 35 000 украинских военных беженцев, приехавших в нашу страну, имеют в настоящее время временную защиту, они пользуются такими же правами, как жители Эстонии, - социальными гарантиями, а также правом на работу без дополнительных ограничений. Как отмечает Касса по безработице и многие работодатели, украинцы очень трудолюбивы, и люди трудоспособного возраста в большинстве своем справляются самостоятельно. Однако значительная часть военных беженцев - дети, матери малолетних детей, пенсионеры и инвалиды - не могут найти работу и нуждаются в поддержке со стороны эстонского государства.

Во вторник, 19 ноября, исполнилась тысяча дней с начала полномасштабной войны в Украине. За это время через Кассу по безработице прошло 32 700 украинских беженцев трудоспособного возраста. Как сказал изданию Maaleht Лаури Коол, советник Кассы по безработицы по коммуникации, в Эстонии беженцы лучше, чем в других странах, интегрировались на рынке труда.

В общей сложности начиная с 14 марта 2022 года 29 058 украинских беженцев, получивших международную защиту, снялись с учета в Кассе по безработице, из них 20 371 человек устроились на работу.

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