22.11.2024, 14:15
ФОТО | Где в Эстонии больше всего навалило снега? В Вильянди почти 30 см!
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По прогнозу синоптиков Агентства окружающей среды, в пятницу продолжатся осадки в виде снега и мокрого снега. Во многих местах толщина снежного покрова уже превысила 20 см.
В данный момент полоса снегопадов простирается по диагонали из Юго-Западной Эстонии через Центральную Эстонию до Харьюмаа и Вирумаа. Именно в этих регионах снегопады не прекращаются уже почти сутки, и снега выпадет еще больше. В некоторых местах толщина снежного покрова может составить от 40 до 50 см.
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