ФОТО | Где в Эстонии больше всего навалило снега? В Вильянди почти 30 см!

В данный момент полоса снегопадов простирается по диагонали из Юго-Западной Эстонии через Центральную Эстонию до Харьюмаа и Вирумаа. Именно в этих регионах снегопады не прекращаются уже почти сутки, и снега выпадет еще больше. В некоторых местах толщина снежного покрова может составить от 40 до 50 см.