Новости Эстонии
22.11.2024, 14:15

ФОТО | Где в Эстонии больше всего навалило снега? В Вильянди почти 30 см!

 
Толщина снежного покрова в волости Пыхья-Сакала
Толщина снежного покрова в волости Пыхья-Сакала
ФОТО: Kenno Soo

По прогнозу синоптиков Агентства окружающей среды, в пятницу продолжатся осадки в виде снега и мокрого снега. Во многих местах толщина снежного покрова уже превысила 20 см.

В данный момент полоса снегопадов простирается по диагонали из Юго-Западной Эстонии через Центральную Эстонию до Харьюмаа и Вирумаа. Именно в этих регионах снегопады не прекращаются уже почти сутки, и снега выпадет еще больше. В некоторых местах толщина снежного покрова может составить от 40 до 50 см.

Из крупных магистралей самые тяжелые условия сейчас на трассе Таллинн — Тарту на участке между Койги и Пуурманни (Йыгевамаа), на всем протяжении шоссе Имавере — Вильянди и на дороге Валга — Уулу в районе Мыйзакюла.

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