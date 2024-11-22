Что будет с нарвскими центристами, которые поссорились друг с другом? Отвечает Михаил Кылварт

В четверг в нарвском городском собрании выбрали нового председателя. Им стала центристка Татьяна Стольфат. Раньше в Нарве было две фракции: правящая фракция Narva Алексея Евграфова и оппозиционный союз Катри Райк Respekt. Теперь фракция Narva раскололась на две части: на сторонников Михаила Стальнухина и центриста Алексея Евграфова.

Примечательно, что выгнанного из Центристской партии Стальнухина поддержали пять центристов: Татьяна Стольфат, Виктория Лутус, Елена Пахомова, Елена Каврус и Екатерина Голубцова. Они вошли в новую коалицию с Катри Райк. И сформировали новую фракцию со Стальнухиным „Нарва 2.0“. То есть центристы поделились на два лагеря.

Председатель нарвского округа Центристской партии Алексей Евграфов не поддержал новую коалицию. Как так получилось, что центристы голосуют против друг друга?

„Надо признать, что в нарвском горсобрании всегда были центристы, для которых партия была только торговой маркой, - ответил на вопрос RusDelfi председатель Центристской партии Михаил Кылварт. - Сегодня у нас есть хорошая возможность определить, кто действительно с партией, а кто будет находиться там, где власть“.

У Михаила Кылварта нет конкретного решения, исключать ли из партии вышеперечисленных депутатов, которые не поддержали власть центристов в городе и пошли на сделку с Райк. По его словам, все решится во вторник на следующей неделе.

„Мы обсудим ситуацию в Нарве во вторник на собрании правления партии. Мы больше не допустим, чтобы в одном самоуправлении центристы были в противодействующих фракциях. Решение, останутся ли в партии эти люди или нет, примет правление“, - подчеркнул Кылварт.

Как признался лидер партии, он лично не общался с Михаилом Стальнухиным. „Он не член партии, обсуждать мне с ним нечего. Свое мнение относительно Центристской партии он обозначил“, - добавил Кылварт.

По словам Кылварта, новую коалицию в Нарве объединяет месть и желание получить кресло мэра любой ценой. „Эта коалиция хочет отомстить центристам, а Райк занять пост мэра. За этой коалицией больше ничего не стоит. Это понятно всем“, - резюмировал Михаил Кылварт.

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