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21.11.2024, 16:23

ФОТО | Председателем горсобрания Нарвы выбрали Татьяну Стольфат. Дальше - Райк в мэры?

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Заседание городского собрания Нарвы 21.11.24
Заседание городского собрания Нарвы 21.11.24
ФОТО: Jevgenia Parv | Delfi Meedia

На сегодняшней сессии городского собрания Нарвы большинство депутатов проголосовали за недоверие председателю городского собрания Ирине Янович (Центристская партия) из команды Алексея Евграфова. 16 голосами председателем горсобрания выбрали Татьяну Стольфат, которая вошла в новую фракцию, созданную Михаилом Стальнухиным. Всего в голосовании приняли участие 20 человек, двое были против, двое воздержались.

За недоверие Янович проголосовали депутаты фракции Respekt и депутаты новой фракции Стальнухина. Поддержали вотум и трое депутатов, не подписавших коалиционное соглашение Райк со Стальнухиным - Антон Праткунас, Денис Ларченко и Анна Коваленко.

Изначально на должность председателя городского собрания претендовал договорившийся с Райк по поводу коалиции Михаил Стальнухин, но после общественного давления, которой обрушилась как на самого Стальнухина, так и на Райк, и на партийных членов фракции Respekt, Стальнухин принял решение отказаться от этого поста „во имя сохранения коалиции“.

На заседании горсобрания Стальнухин объявил о создании новой фракции, состоящей из 11 человек и представил предложение о выражении неловерия мэру Яану Тоотсу и заместителю председателя горсобрания Наталье Умаровой.

Ход событий

В понедельник лидер оппозиционной фракции Катри Райк (Социал-демократическая партия) и депутат горсобрания, бывший центрист Михаил Стальнухин официально объявили о создании новой коалиции. На пресс-конференции они познакомили общественность с подробностями соглашения.

Сам Стальнухин на пресс-конференции рассказал о том, что первым, оставив за бортом нескольких центристов, в том числе Татьяну Стольфат, в сторону переговоров с Катри Райк и ее фракцией Respekt двинулся Алексей Евграфов. Именно это и послужило причиной раскола внутри фракции „Нарва“, в результате которой и родилась новая коалиция, но уже оставив за бортом самого Евграфова.

Евграфов эту версию опровергает и утверждает, что Стальнухин первым стал формировать свой избирательный список, переманив в него пятерых центристов.

Во время пресс-конференции претендующая на пост мэра Катри Райк несколько раз повторила, что нынешняя коалиция - это „отношения не по любви, а по уму“, имея в виду „брак по расчету“. Она попросила СМИ и общественность не нагнетать негатив, а „дать Нарве развиваться в качестве эстонского города“.

Во вторник утром Райк сообщила Delfi, что ситуация в Нарве крайне тяжелая, и уклонилась от ответа на вопрос, родится ли все-таки коалиция с Михаилом Стальнухиным.

Райк не захотела уточнять, в чем именно заключается сложность и будет ли прекращено сотрудничество со Стальнухиным. Однако она заявила, что „то, что сказал Стальнухин на пресс-конференции, было вопиющим“.

„Какая-то коалиция все равно родится, найдутся и мэр, и председатель горсобрания, какая-то коалиция обязательно родится, не волнуйтесь“, - добавила Райк.

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