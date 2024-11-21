ФОТО | Председателем горсобрания Нарвы выбрали Татьяну Стольфат. Дальше - Райк в мэры?

За недоверие Янович проголосовали депутаты фракции Respekt и депутаты новой фракции Стальнухина. Поддержали вотум и трое депутатов, не подписавших коалиционное соглашение Райк со Стальнухиным - Антон Праткунас, Денис Ларченко и Анна Коваленко.

Изначально на должность председателя городского собрания претендовал договорившийся с Райк по поводу коалиции Михаил Стальнухин, но после общественного давления, которой обрушилась как на самого Стальнухина, так и на Райк, и на партийных членов фракции Respekt, Стальнухин принял решение отказаться от этого поста „во имя сохранения коалиции“.

На заседании горсобрания Стальнухин объявил о создании новой фракции, состоящей из 11 человек и представил предложение о выражении неловерия мэру Яану Тоотсу и заместителю председателя горсобрания Наталье Умаровой.

Ход событий

В понедельник лидер оппозиционной фракции Катри Райк (Социал-демократическая партия) и депутат горсобрания, бывший центрист Михаил Стальнухин официально объявили о создании новой коалиции. На пресс-конференции они познакомили общественность с подробностями соглашения.

Сам Стальнухин на пресс-конференции рассказал о том, что первым, оставив за бортом нескольких центристов, в том числе Татьяну Стольфат, в сторону переговоров с Катри Райк и ее фракцией Respekt двинулся Алексей Евграфов. Именно это и послужило причиной раскола внутри фракции „Нарва“, в результате которой и родилась новая коалиция, но уже оставив за бортом самого Евграфова.

Евграфов эту версию опровергает и утверждает, что Стальнухин первым стал формировать свой избирательный список, переманив в него пятерых центристов.

Во время пресс-конференции претендующая на пост мэра Катри Райк несколько раз повторила, что нынешняя коалиция - это „отношения не по любви, а по уму“, имея в виду „брак по расчету“. Она попросила СМИ и общественность не нагнетать негатив, а „дать Нарве развиваться в качестве эстонского города“.