ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Осторожно! Снегопад сделал дорожные условия очень сложными в четырех уездах
В Вильяндимаа, Пярнумаа, Ярвамаа и Йыгевамаа из-за постоянного плотного снегопада дорожные условия очень сложные. Полоса снегопада простирается c юго-запада на северо-восток начиная с Икла, пересекая Вильянди и заканчивая Падаорг на Нарвском шоссе.
Из крупнейших дорог самые тяжелые дорожные условия сейчас на шоссе Таллинн-Тарту в Йыгевамаа на участке дороги между Кольги и Пуурманни, на дороге Имавере-Вильянди по всей протяженности и на дороги Валга-Уулу в окрестностях Мыйзакюла.
Транспортный департамент сообщил, что вся техника по уходу за дорогами находится в работе, дорожники делают всё возможное для поддержания дорог в порядке. Но так как в первую очередь занимаются крупными трассами, то на маленьких дорогах может быть трудно проехать.
Водителям категорически не рекомендуется в указанных регионах Эстонии выезжать сегодня на летней резине. В зонах, где идут осадки, водителей просят снижать скорость и держать большую, чем обычно дистанцию.