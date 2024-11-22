ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Осторожно! Снегопад сделал дорожные условия очень сложными в четырех уездах

Из крупнейших дорог самые тяжелые дорожные условия сейчас на шоссе Таллинн-Тарту в Йыгевамаа на участке дороги между Кольги и Пуурманни, на дороге Имавере-Вильянди по всей протяженности и на дороги Валга-Уулу в окрестностях Мыйзакюла.

Транспортный департамент сообщил, что вся техника по уходу за дорогами находится в работе, дорожники делают всё возможное для поддержания дорог в порядке. Но так как в первую очередь занимаются крупными трассами, то на маленьких дорогах может быть трудно проехать.

Водителям категорически не рекомендуется в указанных регионах Эстонии выезжать сегодня на летней резине. В зонах, где идут осадки, водителей просят снижать скорость и держать большую, чем обычно дистанцию.

Какое впечатление оставил у вас этот материал? Позитивно Удивительно Информативно Безразлично Печально Возмутительно Отправить