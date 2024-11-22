Ручной труд бухгалтеров обходится предприятиям почти в 50 миллионов евро в год

Несколько лет назад, переходя от бумажных счетов к безбумажным, компании подсчитывали, сколько деревьев удалось спасти, а о переходе на электронные счета говорили как о важной экономии времени как для потребителей, так и для бухгалтеров компаний. Консультант по разработке Merit Tarkvara Екатерина Шлейгель объяснила, что электронный счет – это быстрый и безопасный способ обмена счетами, поскольку информация в любом случае достигает получателя и исключается возможность человеческой ошибки.

„По сути, это документ, который автоматически перемещается между предприятиями и безопасно пересылается из одной системы в другую со всей необходимой для оплаты информацией. Например, электронный счет поступает непосредственно в банк и в бухгалтерскую программу и автоматически оплачивается в день платежа. Таким образом, вы можете быть уверены, что счет случайно не останется неоплаченным и не затеряется среди других писем в почтовом ящике“, - пояснил Екатерина Шлейгель. Электронный счет также является безопасным решением для отправителя, поскольку за его перемещением можно следить, и получатель не может впоследствии заявить, что не получил счет.

В то же время, по словам Екатерины Шлейгель, в Эстонии потенциал электронных счетов до сих пор не используется в полной мере. На практике ввод данных полученных по электронной почте счетов все еще осуществляется вручную. Например, статистика Merit Tarkvara за сентябрь показывает, что из 900 000 введенных счетов на продажу лишь 8% были отправлены в виде электронных счетов, а из 1,1 миллиона расходных документов в электронном виде поступили лишь 32%. Это означает, что только за сентябрь этого года бухгалтеры вручную ввели в программы более 700 000 документов.