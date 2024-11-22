The Wall Street Journal: aмериканский бизнесмен хочет купить газопровод „Северный поток-2“

В феврале 2024-го Линч запросил разрешение министерства финансов США, которое позволит ему вести переговоры с субъектами, находящимися под санкциями, узнали журналисты. В письме Линча Минфину говорится, что в январе 2025 года в процессе банкротства оператора „Северного потока“ наступит срок для реструктуризации долга компании или ее ликвидации, передает „Медуза“.

Линч утверждает, что после завершения войны и у России, и у ее бывших клиентов в Европе „возникнет соблазн включить трубопровод независимо от того, кому он принадлежит“. По словам источников WSJ, Линч считает, что может купить оператора, оцененного примерно в 11 миллиардов долларов, „за копейки“. Многие инвесторы, по его мнению, не будут участвовать в торгах из-за геополитики, а другие претенденты не будут соответствовать интересам США.

В одном из интервью Линч говорил, что покупка газопровода — это „уникальная возможность контролировать поставки энергии в Европу до конца эры ископаемого топлива“, а также утверждал, что владение „Северным потоком“ обеспечит США рычаг в мирных переговорах с Россией.

WSJ описывает 57-летнего Линча, прожившего около 20 лет в Москве, как бизнесмена, успешно покупавшего российские активы по дешевке и заработавшего себе репутацию одного из немногих американских инвесторов, способных ориентироваться в сложных деловых и политических условиях. В 2022 году Минфин США дал ему разрешение на покупку швейцарской „дочки“ Сбера после введения санкций против материнской компании.

В 2007 году связанная с Линчем компания выкупила Yukos Finance — „дочку“ ЮКОСа, которая управляла иностранными активами — заплатив более двух миллиардов долларов с большой скидкой.

Кроме того, Линч внес существенный вклад в президентскую кампанию Дональда Трампа, выделив более 300 тысяч долларов комитетам, поддерживающим республиканца.

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