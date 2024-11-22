Эксперт: доля молодых людей среди должников демонстрирует тенденцию роста уже несколько лет(2)
Результаты анализа портфеля долговых обязательств компании GS Core, занимающейся взысканием долгов, показали, что в Эстонии в последние несколько лет доля молодых людей среди должников неуклонно растёт. По словам руководителя компании Софии Кирсимаа, эта тенденция указывает в частности на недостаточность навыков обращения с финансами и на то, что молодёжь слишком легкомысленно относится к кредитам.
„Если два года назад молодые люди в возрасте 18-29 лет составляли 13% всех должников, то в прошлом году их было уже 15%, а к настоящему времени этот показатель увеличился до 16%“, – сказала Кирсимаа, отметив, что продолжающийся рост свидетельствует о том, что проблема усугубляется. Негативную тенденцию подтверждает также опрос, проведённый Norstat по заказу GS Core, согласно результатам этого опроса, 27% молодых людей в возрасте 18-29 лет в течение последнего года брали кредит для покрытия повседневных расходов, а то время как годом ранее этот показатель был равен лишь 17%. Опрос также показал, что 21% молодых людей опасаются, что не смогут выполнить свои финансовые обязательства в течение следующего года, что является большим изменением в сторону ухудшения – в прошлом году таких было 13%.
По словам Кирсимаа, получение кредитов без реального плана их погашения быстро приводит к тому, что долги начинают накапливаться и попадают в исполнительное производство. „В среднем у молодого должника есть две задолженности, но мы также видели молодого человека с 17 разными долгами“, – сказала София Кирсимаа, которая считает, что многие молодые люди не осознают, что от уплаты долгов невозможно просто уклониться. „Если молодой человек не заключает соглашение в рамках внесудебного разбирательства долга или не начинает выплачивать долг, то начинается судебное разбирательство, что в свою очередь приводит к увеличению долгового требования. Как правило, судебные решения передаются судебному исполнителю, сопутствующие этому процессу расходы ещё больше увеличивают сумму долга. В конечном итоге, всё это оставляет след, который отразится на сегодняшних молодых людях в будущем. Например, им будет сложнее получить жилищный кредит, и сам кредит для них будет дороже“, – сказала Кирсимаа, которую беспокоит, что молодые люди слишком легкомысленно относятся к финансовым обязательствам.
По словам руководителя GS Core, что касается долгов, дошедших до исполнительного производства, то доля молодых людей-должников больше, чем доли должников других возрастных групп. „Когда денег не хватает, молодые люди с большей лёгкостью берут кредиты, и часто не имеют необходимых знаний и навыков для успешного управления своими финансовыми обязательствами“, – сказала Кирсимаа и привела данные для сравнения: среди должников в возрасте 40-49 лет 55% долгов переходят в стадию исполнительного производства, а среди лиц в возрасте 18-29 лет этот показатель достигает 65%. „При возникновении задолженности, самое главное — действовать быстро и связаться с кредитором, чтобы найти подходящее решение, например, выплачивать долг частями“, — подчеркнула Кирсимаа.
OÜ GS Core предоставляет услуги инкассо, занимается покупкой долговых портфелей и взысканием долгов как во внесудебном, так и в судебном порядке. В основном фирма приобретает долговые обязательства, скопившиеся на балансе энергетических, финансовых и телекоммуникационных предприятий. GS Core принадлежит шведской финансовой группе Marginalen AB, которая со своими дочерними предприятиями в Эстонии, Литве и Латвии является одним из ведущих поставщиков услуг во всём регионе стран Балтии.
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