Эксперт: доля молодых людей среди должников демонстрирует тенденцию роста уже несколько лет

„Если два года назад молодые люди в возрасте 18-29 лет составляли 13% всех должников, то в прошлом году их было уже 15%, а к настоящему времени этот показатель увеличился до 16%“, – сказала Кирсимаа, отметив, что продолжающийся рост свидетельствует о том, что проблема усугубляется. Негативную тенденцию подтверждает также опрос, проведённый Norstat по заказу GS Core, согласно результатам этого опроса, 27% молодых людей в возрасте 18-29 лет в течение последнего года брали кредит для покрытия повседневных расходов, а то время как годом ранее этот показатель был равен лишь 17%. Опрос также показал, что 21% молодых людей опасаются, что не смогут выполнить свои финансовые обязательства в течение следующего года, что является большим изменением в сторону ухудшения – в прошлом году таких было 13%.

По словам Кирсимаа, получение кредитов без реального плана их погашения быстро приводит к тому, что долги начинают накапливаться и попадают в исполнительное производство. „В среднем у молодого должника есть две задолженности, но мы также видели молодого человека с 17 разными долгами“, – сказала София Кирсимаа, которая считает, что многие молодые люди не осознают, что от уплаты долгов невозможно просто уклониться. „Если молодой человек не заключает соглашение в рамках внесудебного разбирательства долга или не начинает выплачивать долг, то начинается судебное разбирательство, что в свою очередь приводит к увеличению долгового требования. Как правило, судебные решения передаются судебному исполнителю, сопутствующие этому процессу расходы ещё больше увеличивают сумму долга. В конечном итоге, всё это оставляет след, который отразится на сегодняшних молодых людях в будущем. Например, им будет сложнее получить жилищный кредит, и сам кредит для них будет дороже“, – сказала Кирсимаа, которую беспокоит, что молодые люди слишком легкомысленно относятся к финансовым обязательствам.