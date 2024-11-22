Полиция предупреждает: этот человек продает поддельные билеты на концерты

Злоумышленник продает поддельные билеты на концерты в таких социальных сетях, как Snapchat, Instagram и Facebook. В числе артистов, на концерты которых он предлагал билеты - Coldplay, Hans Zimmer, Onu Bella и Imagine Dragons.

На данный момент известно, что мужчина использовал следующие аккаунты и имена пользователей: Tgue Krk Andrus Kapsi, Mihkel Reimann, Daniel Kapsi, @22kapsi $MILLION DOLLAR BABY$.

Следователь по особым делам Раплаской следственной группы Танель Аласмаа сообщил, что молодой человек только в этом году причинил своим мошенничеством материальный ущерб на тысячи евро. „У всех билетов, например, один и тот же QR-код и другие элементы, указывающие на подделку. В ходе возбужденного уголовного дела расследуются десятки эпизодов мошенничества“, - сказал следователь.

Аласмаа призвал людей не покупать билеты у случайных лиц, которые могут оказаться мошенниками. „Если у вас нет возможности проверить подлинность билета, то лучше не совершать покупку. Только при использовании официальных платформ продаж подлинность гарантирована, и таким образом ни конкретно этот, ни какой-либо другой мошенник не получит дохода, на который рассчитывает“, - отметил Аласмаа.

Всех, кто столкнулся с данным мошенников и понес убыток, просят написать заявление в полицию.