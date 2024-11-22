ВИДЕО | 176 миллионов евро – такой ущерб нанесли Eesti Energia сделки, заключенные прежним руководством

После того как в апреле 2023 года Андрус Дурейко стал председателем правления Eesti Energia , в концерне произошла радикальная смена руководства. Был заменен весь состав правления, а также Андрес Вайнола, руководитель предприятия Enefit Power, который управляет заводами по производству масел и электростанциями, работающими на сланце. В интервью Дурейко не скрывал, что изменения отчасти были связаны с проблемами, которые стали достоянием общественности.

„Для того чтобы осуществлять руководство, необходимы новые компетенции. Нужно было решать проблемы, и мы предоставили [людям] такую возможность, а также время, но когда возможности и ожидания не совпадают, приходится решать кадровые вопросы. Как со стороны собственника, так и со стороны правления были разумные ожидания, и мы произвели соответствующие изменения в руководстве. Конечно, это еще не все изменения“, - сказал Дурейко.