ВИДЕО | Баскетболисты сборной Эстонии облили тренера водой после яркой победы над Польшей

Поединок, прошедший накануне вечером во Влоцлавеке, завершился победой эстонской команды со счётом 82:78. Стоит отметить, что на предыдущем Евробаскете поляки дошли до полуфинала.

Теперь у сборной Эстонии в группе H отборочного турнира Чемпионата Европы 2025 года — полный комплект побед после трёх туров. Уже в это воскресенье команда встретится с Польшей на арене Unibet перед полными трибунами.

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Если в воскресенье Эстония одержит победу над Польшей на домашней арене, а Литва во второй раз обыграет Северную Македонию, то сборная Эстонии гарантирует себе место в финальной части чемпионата Европы 2025 года. Воскресное противостояние Эстонии с Польшей пройдет в Таллине, на арене Unibet, начало матча в 18:00.

Эстония успешно стартовала в отборочном турнире чемпионата Европы с тремя победами подряд. В феврале команда одержала выездную победу над Северной Македонией с результатом 74:69, а затем на домашнем паркете обыграла Литву со счетом 65:59. Польша же, напротив, не смогла показать хороших результатов: в феврале она потерпела поражение в обоих своих матчах, а в общем счете проиграла все три встречи.

Сборная Эстонии уверенно занимает первое место в группе, одержав три победы подряд. На втором месте — Литва с двумя победами и одним поражением, а на третьем — команда Северной Македонии с одной победой и двумя поражениями. Польша, несмотря на три поражения, не теряет шансов на участие в финальном турнире, так как, будучи одним из хозяев Евробаскета-2025, автоматически получит путёвку в финал.

Финальные матчи чемпионата Европы по баскетболу 2025 года состоятся с 27 августа по 14 сентября. В турнире примут участие 24 команды, которые в первом туре будут разделены на четыре группы по шесть команд. Групповой этап пройдет в Риге, Лимассоле (Кипр), Тампере (Финляндия) и Катовице (Польша).