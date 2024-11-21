ВИДЕО | Отбор Евробаскета-2025: сборная Эстонии одержала третью победу подряд, обыграв в гостях Польшу

Эстонская сборная начала встречу уверенно, взяв верх в первой четверти с минимальным преимуществом — 19:18. Маттиас Тасс был неудержим в атаке: он эффектно завершил два точных паса от Кристиана Кулламяэ и добавил к этому результативный лэй-ап из-под кольца. Скамейка также внесла свой вклад: Каспер Суурорг не промахнулся ни разу, набрав семь очков с трех бросков.

Во второй четверти инициатива перешла к хозяевам площадки благодаря великолепной игре главной звезды Польши, многолетнего участника Евролиги Матеуша Понитки. За 14 минут он реализовал девять из десяти штрафных бросков и набрал 15 очков, что позволило Польше завершить первую половину с минимальным перевесом — 40:38.

В третьей четверти эстонские баскетболисты перехватили инициативу, удерживая контроль над игрой и выйдя вперед со счетом 57:53 к началу финального периода.

Кульминация матча наступила в решающей четверти. Эстония оказалась в непростой ситуации, оставшись без очков на протяжении двух с половиной минут. Польша этим воспользовалась, повернув игру в свою пользу — 72:68. Однако Янари Йоэсаар хладнокровно вернул свою команду в игру, поразив кольцо дальним броском из угла за 2:14 до финальной сирены, что позволило Эстонии снова выйти вперед — 73:72. Вскоре Йоэсаар вновь проявил себя, принеся своей команде очки и счет 75:74.

На последних секундах драма достигла своего апогея. После эффектного данка Михала Соколовского Польша вновь вырвалась вперед, но Йоэсаар не дрогнул — реализовал два штрафных броска за 38 секунд до конца и совершил ключевой перехват. Решающий момент оформил Каспар Трейер, попав дальний бросок, который закрепил победу Эстонии — 82:78.

Если в воскресенье Эстония одержит победу над Польшей на домашней арене, а Литва во второй раз обыграет Северную Македонию, то сборная Эстонии гарантирует себе место в финальной части чемпионата Европы 2025 года. Воскресное противостояние Эстонии с Польшей пройдет в Таллине, на арене Unibet, начало матча в 18:00.