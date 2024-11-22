Депутат Рийгикогу уже несколько недель отдыхает на Бали, не теряя зарплату

Когда речь зашла об том, где сейчас находится Эстер Карузе, председатель фракции соцдемов в парламенте, Прийт Ломп согласился с тем, что выглядит это не очень красиво. По словам Карузе, отдых на Бали - это подарок на день рождения, но она в курсе рабочих дел.