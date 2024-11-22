22.11.2024, 11:45
Депутат Рийгикогу уже несколько недель отдыхает на Бали, не теряя зарплату(33)
ФОТО: Delfi Meedia/Instagram
Когда речь зашла об том, где сейчас находится Эстер Карузе, председатель фракции соцдемов в парламенте, Прийт Ломп согласился с тем, что выглядит это не очень красиво. По словам Карузе, отдых на Бали - это подарок на день рождения, но она в курсе рабочих дел.
В Рийгикогу сейчас напряженный период. Например, состоявшееся в среду, 20 ноября, заседание было долгим, так как проходило первое чтение законопроекта о поправках к Конституции. Как и следовало ожидать, вариант, предложенный Isamaa и EKRE, не получил необходимой поддержки. Однако план коалиции по ограничению права голоса на местных выборах все же прошел.
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