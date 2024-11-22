Новости Эстонии
22.11.2024, 11:45

Депутат Рийгикогу уже несколько недель отдыхает на Бали, не теряя зарплату

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Эстер Карузе находится сейчас далеко от Эстонии, в Рийгикогу она вернется в начале декабря.
Эстер Карузе находится сейчас далеко от Эстонии, в Рийгикогу она вернется в начале декабря.
ФОТО: Delfi Meedia/Instagram

Когда речь зашла об том, где сейчас находится Эстер Карузе, председатель фракции соцдемов в парламенте, Прийт Ломп согласился с тем, что выглядит это не очень красиво. По словам Карузе, отдых на Бали - это подарок на день рождения, но она в курсе рабочих дел.

В Рийгикогу сейчас напряженный период. Например, состоявшееся в среду, 20 ноября, заседание было долгим, так как проходило первое чтение законопроекта о поправках к Конституции. Как и следовало ожидать, вариант, предложенный Isamaa и EKRE, не получил необходимой поддержки. Однако план коалиции по ограничению права голоса на местных выборах все же прошел.

Одним из инициаторов законопроекта коалиционных партий была Эстер Карузе (СДП), отсутствовавшая на этом заседании. Судя по статистике Рийгикогу, она не присутствует на заседаниях с прошлого понедельника. Она даже не заглядывает на Тоомпеа, поскольку путешествует по индонезийскому острову Бали.

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