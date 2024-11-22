ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | В пятницу снегопады продолжатся! На выходных похолодает, но ненадолго

В пятницу (22.11) область низкого давления будет перемещаться вдоль побережья Ботнического залива на север, и Эстония останется на ее южной границе. Временами будут идти снег и мокрый снег. Так как с запада будет поступать более холодный воздух, то по мере движения над поверхностью более теплого моря воздушные массы будут набирать влажность. Ожидается интенсивное образование облачности и обильные осадки, во время которых вимость станет очень плохой. Водителям нужно быть очень осторожными! Будет дуть сильный ветер южного и юго-западного направлений. Температура воздуха в пятницу -2..+1°C.

Синоптик Кайро Кийтсак в социальных сетях предупредил, что снегопады за последние два дня могут быть настолько интенсивными, что может выпасть до 20 см снега „в ситуации, когда несущие снег облака будут долгое время двигаться по определенному пути“.

„Образование снежных облаков активизирует более теплая морская вода. Снега и мокрого снега хватит и на выходных. С новой недели погода станет более мягкой, столбик термометра будет колебаться между „плюсом“ и „минусом“. Постоянного снежного покрова еще не ожидается“, - прогнозирует Кийтсак.

Согласно прогнозу синоптиков Агентства окружающей среды, на выходных также пройдут осадки, но реже.

В субботу (23.11) область низкого давления отойдет в район Нордкапа, но ее южный край по-прежнему будет покрывать окрестности Балтийского моря. Пройдут снегопады, но они будут более редкими и не такими интенсивными. Ветер юго-западного и западного направлений немного ослабнет. Похолодает: температура воздуха ночью составит -1..-6°C, на побережье чуть выше 0°C, днем -2..+1°C.

В ночь на воскресенье (24.11) влияние области низкого давления уменьшится, отдельные снегопады будут еще идти в основном в прибрежных районах. Ветер умеренной силы, юго-западного и западного направлений. При ясном небе температура воздуха понизится до 0..-5°C, на побережье термометр будет показывать выше 0°C.