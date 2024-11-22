22.11.2024, 09:35
ФОТО | На заснеженной дороге столкнулись легковушка и грузовик: автомобиль развалился пополам, водителя пришлось вырезать из машины(3)
Сегодня утром в 7:40 произошло ДТП в деревне Соомевере волости Пыхья-Сакала в Вильяндимаа.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны (PPA) Рагне Кейск сказала, что по первоначальной информации там на заснеженной и скользкой дороге водитель автомобиля потерял контроль над своей машиной, автомобиль попал в боковое скольжение и столкнулся с двигавшимся ему навстречу грузовиком.
После столкновения машина развалилась пополам, и часть нее вылетела в кювет, а часть осталась на дороге. Спасатели вырезали водителя из автомобиля и передали медикам. Водитель грузовика в аварии не пострадал.
Более точные обстоятельства ДТП выясняются.