ФОТО | На заснеженной дороге столкнулись легковушка и грузовик: автомобиль развалился пополам, водителя пришлось вырезать из машины

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны (PPA) Рагне Кейск сказала, что по первоначальной информации там на заснеженной и скользкой дороге водитель автомобиля потерял контроль над своей машиной, автомобиль попал в боковое скольжение и столкнулся с двигавшимся ему навстречу грузовиком.