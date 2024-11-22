СВОДКА ЗА СУТКИ | Произошло три лобовых столкновения, погиб водитель. Подробности всех ДТП с тяжелыми последствиями

21 ноября в 10.05 на 65-м километре шоссе Пярну — Раквере — Сымеру (волость Тюри, Ярвамаа) 58-летняя женщина потеряла контроль над автомобилем Citroen Jumpy и отлонилась на встречную полосу движения, где столкнулась с автомобилем Volkswagen Caddy, за рулем которого находилась 49-летняя женщина. Водители машин, а также пассажирка Volkswagen (48-летняя женщина) доставлены в больницу.

В 10.13 на 2-м километре шоссе Йоотме — Лехтсе (волость Тапа Ляэне-Вирумаа) 22-летний молодой человек на автомобиле Toyata Proace отклонился на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Škoda Octavia, которым управляла 19-летняя женщина. Пассажира Toyota (23-летнего мужчину) доставили в больницу.

В 14.34 в поселке Виртсу (волость Ляэнеранна, Пярнумаа) 30-летняя женщина на автомобиле Jeep Grand Cherokee выполняла правый поворот и врезалась в боковую часть автомобиля Audi A6 Avant, за рулем которого находился 74-летний мужчина. Водитель Audi доставлен в больницу.

В 14.11 на 101-м километре шоссе Таллинн — Пярну — Икла (волость Пыхья-Пярнумаа, Пярнуский уезд) автобус Volvo двигался из Таллинна в сторону Пярну, когда перед ним начал разворачиваться трактор с прицепом. К сожалению, автобус не смог вовремя остановиться и столкнулся с тракторным прицепом, совершавшим поворот. После чего пассажирский автобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с движущимся навстречу автомобилем Audi. При столкновении тяжело пострадал 67-летний мужчина, управлявший автомобилем Audi. Его травмы были настолько серьезными, что он скончался на месте происшествия. Пассажирку автомобиля (67-летнюю женщину) доставили в больницу.

За сутки полиция отстранила от управлением транспортным средством 4 водителей, находившихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Заявлений об угонах транспортных средств в полицию не поступало.