Пропавший без вести более 30 лет назад уроженец Эстонии объявился в Кыргызстане

Драматическая история о том, как сестра Алина и брат Юрий спустя несколько десятилетий снова нашли друг друга, на самом деле похожа на приключенческий фильм с непредсказуемыми сюжетными поворотами, передает RusERR. “За 27 лет, что я работаю в Министерстве иностранных дел, не было такого, скажем так, сложного случая“, – признает и консул ЭР в Казахстане Майя Таса.

Сам Юрий записал обращение к правительству Эстонии с просьбой заняться решением его проблемы.

„Все необходимые процедуры, которые нам удалось проделать совместными усилиями, в конечном итоге убедили нас в том, что Юрий является тем, за кого себя выдает; он получит свидетельство о рождении и тогда сможет подать заявление на получение кыргызского документа и, возможно, когда-нибудь снова посетить Эстонию“, – заявила консул Таса.

Последним препятствием к легализации является то, что Юрию теперь самому нужно обратиться в посольство Эстонии за официальным свидетельством о рождении - по словам консула, уже даже принято решение, что ему не придется платить госпошлину.

Конечная цель Юрия – подать заявление на получение кыргызского паспорта и, если получится, навестить сестру: прошло более 30 лет с тех пор, как они виделись лицом к лицу.

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