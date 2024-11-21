Путин: „Мы вправе применять оружие против военных объектов стран, которые позволяют применять свое оружие против России“

По словам Путина, Россия нанесла удар по объекту оборонно-промышленного комплекса в Днепре баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении в ответ на то, что США планируют производить и развертывать ракеты средней и меньшей дальности, а также на атаку Вооруженными силами Украины целей в Брянской и Курской областях с применив американских ракет ATACMS и франко-английских Storm Shadow (SCALP).

Кроме того, Путин заявил, что Россия готова применить оружие против военных объектов стран, которые разрешают применять свое оружие против российских объектов. Об этом он сказал в обращении, выпущенном вечером 21 ноября.

„Вопрос о дальнейшем развертывании ракет средней и меньшей дальности будет решаться нами в зависимости от действий США и их сателлитов. Объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний наших новейших ракетных комплексов будут определяться нами, исходя из угроз безопасности Российской Федерации. Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов. А в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать также решительно и зеркально“, — заявил Путин. Он также „рекомендовал задуматься“ властям стран, которые „вынашивают планы“ использовать своих военных против России.

Недавно министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью Financial Times заявил, что европейские лидеры должны быть готовы отправить военные силы в Украину, чтобы поддержать любое мирное соглашение, разработанное Дональдом Трампом между Киевом и Москвой.

По его словам, Эстония тратит на оборону сумму, эквивалентную 3,4 процента своего ВВП, и хочет, чтобы НАТО на саммите альянса в Гааге в июне следующего года согласовало минимальный уровень расходов в 2,5 процента вместо 2 процентов. По словам Цахкна, Европе не хватает запасов оружия, необходимо делать больше для расширения оборонно-промышленного потенциала.

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