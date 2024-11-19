Новости Эстонии
19.11.2024, 13:35

Цахкна: „Европа должна быть готова послать войска в Украину“

 
Маргус Цахкна
Маргус Цахкна
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Европейские лидеры должны быть готовы отправить военные силы в Украину, чтобы поддержать любое мирное соглашение, разработанное Дональдом Трампом между Киевом и Москвой, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью Financial Times.

По его словам, лучшей гарантией безопасности для Украины станет членство в НАТО, как того требует президент Украины Владимир Зеленский. Но если США будут против приглашения Киева присоединиться к военному альянсу, Европе придется вмешаться и развернуть войска после окончания боевых действий, чтобы сдержать дальнейшую российскую агрессию.

„Если мы говорим о реальных гарантиях безопасности, это означает справедливый мир. То есть мы говорим о членстве в НАТО, - сказал Цахкна. - Но без США это невозможно. И тогда речь идет о любой форме [гарантии] в смысле реально развернутых на земле войск“.

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