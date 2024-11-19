19.11.2024, 13:35
Цахкна: „Европа должна быть готова послать войска в Украину“
ФОТО: | Delfi Meedia
Европейские лидеры должны быть готовы отправить военные силы в Украину, чтобы поддержать любое мирное соглашение, разработанное Дональдом Трампом между Киевом и Москвой, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью Financial Times.
По его словам, лучшей гарантией безопасности для Украины станет членство в НАТО, как того требует президент Украины Владимир Зеленский. Но если США будут против приглашения Киева присоединиться к военному альянсу, Европе придется вмешаться и развернуть войска после окончания боевых действий, чтобы сдержать дальнейшую российскую агрессию.
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