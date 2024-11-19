Цахкна: „Европа должна быть готова послать войска в Украину“

По его словам, лучшей гарантией безопасности для Украины станет членство в НАТО, как того требует президент Украины Владимир Зеленский. Но если США будут против приглашения Киева присоединиться к военному альянсу, Европе придется вмешаться и развернуть войска после окончания боевых действий, чтобы сдержать дальнейшую российскую агрессию.

„Если мы говорим о реальных гарантиях безопасности, это означает справедливый мир. То есть мы говорим о членстве в НАТО, - сказал Цахкна. - Но без США это невозможно. И тогда речь идет о любой форме [гарантии] в смысле реально развернутых на земле войск“.