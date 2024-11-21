ВИДЕО | „Давайте закончим“. Михаил Стальнухин отказался отвечать, в какой стране мы живем сегодня
Михаил Стальнухин не захотел давать интервью после заседания городского собрания Нарвы, назвав вопрос провокационным.
После того как Нарвский городской совет варазил недоверие председателю городского собрания Ирине Янович (Центристская партия) из команды Алексея Евграфова и избрал новым председателем Татьяну Стольфат, у прессы появилась возможность коротко побеседовать с Михаилом Стальнухиным.
Delfi сначала захотел узнать, в какой стране мы живем сегодня, сославшись на пресс-конференцию в понедельник, на которой Стальнухин назвал Эстонскую Республику Эстонской ССР.
Стальнухин не стал разговаривать с журналистом, сказав только: „Давайте закончим, всего доброго“. Затем он ушел и отказался давать интервью другим журналистам.
„К сожалению, Delfi убила все веселье. Я разговаривал с TV3, было все совершенно нормально, и тут сразу начинается провокация“, - сказал Стальнухин журналисту ERR.
Позже Delfi предпринял еще одну попытку поговорить со Стальнухиным, но безрезультатно.