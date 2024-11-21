ВИДЕО | „Давайте закончим“. Михаил Стальнухин отказался отвечать, в какой стране мы живем сегодня

После того как Нарвский городской совет варазил недоверие председателю городского собрания Ирине Янович (Центристская партия) из команды Алексея Евграфова и избрал новым председателем Татьяну Стольфат, у прессы появилась возможность коротко побеседовать с Михаилом Стальнухиным.

Delfi сначала захотел узнать, в какой стране мы живем сегодня, сославшись на пресс-конференцию в понедельник, на которой Стальнухин назвал Эстонскую Республику Эстонской ССР.

Стальнухин не стал разговаривать с журналистом, сказав только: „Давайте закончим, всего доброго“. Затем он ушел и отказался давать интервью другим журналистам.

„К сожалению, Delfi убила все веселье. Я разговаривал с TV3, было все совершенно нормально, и тут сразу начинается провокация“, - сказал Стальнухин журналисту ERR.

Позже Delfi предпринял еще одну попытку поговорить со Стальнухиным, но безрезультатно.

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