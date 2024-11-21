21.11.2024, 19:20
Депутат Рийгикогу предлагает упростить получение гражданства Эстонии для граждан РФ(26)
ФОТО: | Delfi Meedia
Депутат Рийгикогу Ээрик-Нийлес Кросс (Партия реформ) предложил рассмотреть возможность упрощения процедуры получения гражданства Эстонии для обладателей паспортов РФ.
Кросс подчеркнул, что не следует держать людей „в заложниках у Путина“ и предложил упростить процедуру. „Возможно, нам было бы достаточно, например, заявления самого человека при определенных условиях“.
Уже подписаны?