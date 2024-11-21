Новости Эстонии
21.11.2024, 19:20

Депутат Рийгикогу предлагает упростить получение гражданства Эстонии для граждан РФ

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Депутат Рийгикогу Ээрик-Нийлес Кросс (на фото) предложил рассмотреть возможность упрощения процедуры получения гражданства Эстонии для обладателей паспортов РФ.
Депутат Рийгикогу Ээрик-Нийлес Кросс (на фото) предложил рассмотреть возможность упрощения процедуры получения гражданства Эстонии для обладателей паспортов РФ.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Депутат Рийгикогу Ээрик-Нийлес Кросс (Партия реформ) предложил рассмотреть возможность упрощения процедуры получения гражданства Эстонии для обладателей паспортов РФ.

Кросс подчеркнул, что не следует держать людей „в заложниках у Путина“ и предложил упростить процедуру. „Возможно, нам было бы достаточно, например, заявления самого человека при определенных условиях“.

А если кто-то воспользуется ситуацией, чтобы получить гражданство Эстонии, а в России заявит, что потерял паспорт? Кросс ответил, что риски существуют, но...

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