ФОТО | При столкновении легковушки и автобуса погиб человек

По словам сотрудника полиции пярнуского отделения Керту Лийс Ярвмяги, автобус Volvo двигался из Таллинна в сторону Пярну, когда перед ним начал разворачиваться трактор с прицепом. К сожалению, автобус не смог вовремя остановиться и столкнулся с тракторным прицепом, совершавшим поворот. Пассажирский автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с движущимся навстречу автомобилем Audi.

При столкновении тяжело пострадал 67-летний мужчина, управлявший автомобилем Aud. Его травмы были настолько тяжелыми, что он скончался на месте происшествия.Пассажира автомобиля доставили в больницу для осмотра.

В автобусе находился только водитель, он в аварии не пострадал. Более точные обстоятельства ДТП выясняются.. По предварительной информации его травмы не опасны для жизни. В автобусе находился только водитель, он не пострадал. Мужчина, управлявший трактором, также не пострадал. Все водители имели право управлять автомобилем. Водитель автобуса и трактора были трезвы. Трезвость водителя Audi выявят в ходе экспертизы.

Дорожные условия в этом районе были тяжелыми. Дорожное покрытие было мокрым и заснеженным. Максимально разрешенная скорость движения на этом участке составляет 90 км/ч. Авария произошла на прямом участке дороги при хорошей видимости.