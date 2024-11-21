ПРЯМО СЕЙЧАС | Результаты спецконтроля Eesti Energia: необходимо выполнять экологические требования, либо закрыть завод к 2027 году

Мерике Сакс сообщила, что спецконтроль было решено провести, когда после смены правления Eesti Energia в конце 2023 и начале 2024 года Министерству финансов начали поступать сигналы, что в предприятии есть значительные проблемы, которые выявил внутренний аудит.

В ходе спецконтроля оценили соответствие руководств Eesti Energia и дочерних предприятий требованиям к качеству управления.

Спецконтроль сделал 35 замечаний, из которых 9 были критическими - в данном случае это значит, что нарушение продолжается или возникли серьезные риски или ущерб.

Среди замечаний по соблюдению экологических требований самые важные касаются того, что как на масляных заводах, так и на электростанциях Enefit Power эти требования не соблюдались. На масляных заводах нарушение требований продолжается - там превышают разрешенные нормы загрязняющих веществ.

Министерство финансов считает, что либо заводы должны выполнять установленные требования, либо завод Enefit-140 стоит закрыть к 2027 году.

Более серьезные нарушения проявились также в связи с финансовыми рисками — выбросы старых нефтеперерабатывающих заводов и электростанций превышают нормы, разрешенные комплексными лицензиями, и были осуществлены невыгодные сделки по снижению рисков. Также имелись недостатки в обеспечении надежности распределительных сетей.

Отмечается, что в ряде случаев руководство нарушало свои обязанности и шли на неоправданные риски. Требования к качеству управления нарушили правление и совет Elektrilevi, а также правление и совет Enefit Connect.

Андрус Дурейко заявил, что целью является создание сильного и эффективного энергетического концерна для достижения целей, поставленных владельцем, то есть эстонским государством. „Мы хотим привести Eesti Energia в порядок. Проблемные пункты специального аудита были известны компании и раньше, и мы нацелены на их решение. Мы хотим быть прозрачной и открытой компанией, поэтому мы решили опубликовать отчет специального аудита в полном объеме“, - сказал Дурейко.