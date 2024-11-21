ВИДЕООПРОС | Жители Нарвы: „Не хотим мы эстонцев. Русских хотим. Катри Райк, например“

Мнения, которые нам довелось услышать, разные.

„ Я не интересуют политикой в таком возрасте. Какая политика! 90 лет почти“, — говорит с высоты своего жизненного опыта жительница Нарвы.

„Я за Катри Райк. Мы за нее голосовали. Я рада, что она идет. Она делает дороги, насчет отопления хотела решить вопрос — построить котельную, но сейчас денег нет, может этот вопрос решить, — говорит ее землячка. И потом неожиданно добавляет. — Не хотим мы эстонцев. Русских хотим. Катри к русским относится более-менее“.

„Сколько уже можно биться за свои кресла!“ — возмущается еще одна участница опроса.

Напомним, что 21 ноября на сессии городского собрания Нарвы вынесут вотум недоверия председателю городского собрания Ирине Янович из команды Алексея Евграфова. На данный момент известно, что новым председателем городского собрания может стать Татьяна Стольфат из команды Михаила Стальнухина.

„Брожения“ в горсобрании начались около двух месяцев назад, когда стало понятно, что готовится новый властный переворот. Началось все с раскола фракции Алексея Евграфова „Нарва“, именно оттуда позже „отпочковалось“ новое объединение, которое фракцией официально так и не стало. Лидером этого объединения стал бывший центрист, ныне беспартийный Михаил Стальнухин.

После того как стороны обвинили друг друга в „предательстве“, фракция Стальнухина начала переговоры с фракцией Respekt и ее „лицом“ Катри Райк. Закончилось это договоренностями о создании новой коалиции и коалиционным договором, подписи под которым в итоге не поставили трое депутатов фракции Respekt: Антон Праткунас, Анна Коваленко и Денис Ларченко (Eesti 200), на последнего, кстати, надавила партия. Эти трое категорически не согласны работать бок о бок с Михаилом Стальнухиным, которого прочили на место председателя городского собрания Нарвы.

Позже стало известно, что Стальнухин отказался от должности председателя городского собрания во имя сохранения коалиции. Кандидатом на эту должность стала депутат из его команды Татьяна Стольфат.

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