Сегодня в Нарве может смениться председатель горсобрания. Родится ли новая коалиция?

Напомним, что „брожения“ в горсобрании начались около двух месяцев назад, когда стало понятно, что готовится новый властный переворот. Началось все с раскола фракции Алексея Евграфова „Нарва“, именно оттуда позже „отпочковалось“ новое объединение, которое фракцией официально так и не стало. Лидером этого объединения стал бывший центрист, ныне беспартийный Михаил Стальнухин.

После того как стороны обвинили друг друга в „предательстве“, фракция Стальнухина начала переговоры с фракцией Respekt и ее „лицом“ Катри Райк. Закончилось это договоренностями о создании новой коалиции и коалиционным договором, подписи под которым в итоге не поставили трое депутатов фракции Respekt: Антон Праткунас, Анна Коваленко и Денис Ларченко (Eesti 200), на последнего, кстати, надавила партия. Эти трое категорически не согласны работать бок о бок с Михаилом Стальнухиным, которого прочили на место председателя городского собрания Нарвы.

Позже стало известно, что Стальнухин отказался от должности председателя городского собрания во имя сохранения коалиции. Кандидатом на эту должность стала депутат из его команды Татьяна Стольфат.

Если на сегодняшней сесcии городского собрания большинство проголосуют за вотум недоверия и за Татьяну Стольфат в качестве председателя горсобрания, есть вероятность, что, наконец, родится новая коалиция, объединив фракцию Respekt и людей команды Стальнухина. Следующим шагом станет определение даты следующего заседания горсобрания, на котором будет выбран мэр. В случае с этой коалицией им станет Катри Райк.

Но несмотря ни на что, переговоры Стальнухина и Райк продолжались вплоть до сегодняшнего дня, и, как это уже в Нарве и бывало, ситуация может в корне измениться.

Какое впечатление оставил у вас этот материал? Позитивно Удивительно Информативно Безразлично Печально Возмутительно Отправить