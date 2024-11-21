Таллинн сконцентрируется на развитии концепции города 15 минут. Некоторые улицы обретут совершенно новый облик(1)
В бюджете Таллинна на 2025 год в сфере городского планирования акцент сделан на принципе „города 15 минут“ и анализе территориального расположения услуг. Это позволит более эффективно планировать строительство новых детских садов, школ и центров с услугами для пожилых людей, улучшая их доступность и соответствие потребностям местных сообществ.
На текущие расходы в сфере городского планирования в проекте бюджета на следующий год запланировано 6,1 миллиона евро. Основное внимание будет направлено на создание единой пространственной концепции Таллинна путем составления общих планировок, развития городских центров, включая центры мобильности, и превращения уличных пространств в качественные общественные зоны.
По словам вице-мэра по вопросам городского планирования Мадле Липпус, в Таллинне многие повседневные услуги находятся в 15 минутах ходьбы, однако необходимо улучшать планирование этих маршрутов. „Помимо более глубокого понимания планирования услуг, цель департамента – обеспечить равные возможности для всех пользователей городской среды. Это часто связано с тем, как интегрировать новые разработки с доступностью общественного транспорта, или как создать городское пространство, способствующее передвижению пешком. Поэтому в 2025 году мы продолжим внедрять принципы концепции „города 15 минут“. Некоторые улицы обретут совершенно новый, ориентированный на людей облик, а также мы продолжим инвестировать в крупные инфраструктурные проекты, такие как трамвайная линия Лийвалайа до торгового центра Кристийне или транспортный узел Кристийне“, – рассказала Липпус.
На следующий год запланировано проведение публичного обсуждения и уточнение общей планировки района Пыхья-Таллинн после ее принятия. Продолжатся работы по составлению общей планировки района Кесклинн и разработке общегородской планировки, представляющей пространственное видение Таллинна. Будет организован ландшафтно-архитектурный конкурс для бульвара Рявала, а также архитектурные конкурсы на строительство Таллиннского Открытого хранилища, бассейна на улице Варраку, пристройки к основной школе Каламая и основной школы Мартса. Завершится создание пространственного проекта мультимодального транспортного узла Кристийне. Кроме того, в следующем году планируется подготовить детальные планировки детских садов Пикалийва, Веэренни и Лепику, а также спортивного комплекса на улице Паэ.
Целью сферы городского планирования является повышение качества пространственной среды Таллинна, которая способствует улучшению жилой среды города и повышению его конкурентоспособности. Для достижения этой цели за основу берется стратегия развития „Таллинн – 2035“ и принципы качества пространства, заложенные в концепции Европейского нового Баухауса. Ключевыми задачами являются разработка единой стратегии городского развития, планирования и инфраструктуры, подготовка необходимых планировок, а также контроль за их реализацией.
Бюджет Таллинна на 2025 год должно утвердить городское собрание. Общий объем проекта бюджета, представленного горсобранию, составляет 1,29 миллиарда евро, что на 69,9 миллиона евро или 5,7 процента больше, чем уточненный бюджет 2024 года. На текущие расходы в бюджете предусмотрено 1,03 миллиарда евро, на инвестиционную деятельность – 250 миллионов евро. Запланированный общий объем доходов составляет 1,1 миллиарда евро.