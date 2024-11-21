Таллинн сконцентрируется на развитии концепции города 15 минут. Некоторые улицы обретут совершенно новый облик

На текущие расходы в сфере городского планирования в проекте бюджета на следующий год запланировано 6,1 миллиона евро. Основное внимание будет направлено на создание единой пространственной концепции Таллинна путем составления общих планировок, развития городских центров, включая центры мобильности, и превращения уличных пространств в качественные общественные зоны.

По словам вице-мэра по вопросам городского планирования Мадле Липпус, в Таллинне многие повседневные услуги находятся в 15 минутах ходьбы, однако необходимо улучшать планирование этих маршрутов. „Помимо более глубокого понимания планирования услуг, цель департамента – обеспечить равные возможности для всех пользователей городской среды. Это часто связано с тем, как интегрировать новые разработки с доступностью общественного транспорта, или как создать городское пространство, способствующее передвижению пешком. Поэтому в 2025 году мы продолжим внедрять принципы концепции „города 15 минут“. Некоторые улицы обретут совершенно новый, ориентированный на людей облик, а также мы продолжим инвестировать в крупные инфраструктурные проекты, такие как трамвайная линия Лийвалайа до торгового центра Кристийне или транспортный узел Кристийне“, – рассказала Липпус.