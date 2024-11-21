Хочешь работать со свободным графиком? Стань работником с компетенцией принятия самостоятельных решений!

Андрес Киви, присяжный адвокат адвокатского бюро Hedman, пояснил, что такой работник обладает значительно большей свободой в выборе времени выполнения своих обязанностей. „Эта форма трудовых отношений подходит представителям множества профессий, например, менеджерам, юристам, специалистам по коммуникациям и маркетингу, журналистам, кадровикам и другим. Единственное условие – работник не может быть несовершеннолетним и должен получать как минимум среднюю месячную брутто-зарплату по Эстонии“, — отметил Киви.

Для такого работника работодатель не может устанавливать обязательные часы работы. Это означает, что сотрудник может трудиться утром, вечером, в выходные или распределять нагрузку неравномерно в течение недели.

„Если работодатель ожидает, что сотрудник будет доступен для выполнения задач в строго определённые часы, то это не соответствует статусу работника с компетенцией принятия самостоятельных решений. Однако стороны могут договориться, например, об обязательном участии в отдельных собраниях“, – пояснил Киви. Он добавил, что ограничения на ночную работу, минимальное время отдыха и дополнительные выплаты за ночные или праздничные смены на таких работников не распространяются.

При этом важно помнить, что даже сотрудник с правом самостоятельного распределения рабочего времени не может трудиться более 48 часов в неделю в среднем за месяц. Работодатель же обязан соблюдать требования Закона о безопасности и гигиене труда, чтобы работа не наносила вред здоровью работника.

Для перехода на новую форму работы необходимо заключить письменное соглашение. Если форма трудовых отношений всё же на практике окажется неудобной, любая из сторон может расторгнуть договор с уведомлением за 14 дней.