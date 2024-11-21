Сколько времени сэкономила водителям зеленая волна на Лийвалайа?

Вице-мэр Кристьян Ярван подчеркнул, что результаты контрольных заездов подтвердили точность и эффективность смоделированных прогнозов. „В сентябре специалисты Таллиннского департамента транспорта моделировали различные сценарии, чтобы найти оптимальное решение. Контрольные заезды показали, что прогноз оказался практически на 100% точным. Это означает, что используемая в Таллинне транспортная модель предоставляет нам надежную и точную информацию о прогнозируемых результатах“, – отметил Ярван.

„Зеленая волна“ на улице Лийвалайа отдает предпочтение движению с Пярнуского шоссе в сторону Рейди теэ. До внедрения „зеленой волны“ время на преодоление этого расстояния составляло 15,95 минуты, теперь – всего 8,9 минуты, что экономит около 7 минут. Время на движение от Рейди теэ в сторону Пярнуского шоссе сократилось с 10,53 минуты до 8,2 минуты, сэкономив 2,3 минуты. Контрольные заезды были проведены 18 ноября с 16:30 до 17:00 и 19 ноября с 17:00 до 18:00. Результаты измерений подтверждают, что система работает в соответствии с прогнозами, сделанными в ходе моделирования. Однако необходимо также учитывать погодные условия и изменения в организации дорожного движения в районе, например, закрытия дорог.

С учетом интересов пешеходов, велосипедистов и пользователей самокатов все пешеходные переходы на улице Лийвалайа были сохранены, а также появилось три новых пешеходных перехода, где пешеходы могут пересечь улицу без остановки на островке безопасности.