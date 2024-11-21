21.11.2024, 17:46
В следующем году цены в Эстонии будут расти быстрее зарплат(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
Согласно опубликованным в ноябре прогнозам, в 2025 году в Эстонии не ожидается снижения темпов роста цен, а инфляция останется на нынешнем уровне или даже ускорится. Это в значительной степени связано с предстоящим повышением налогов, пишет Maaleht.
Хотя весной прогнозировалось, что в конце этого года рост цен пойдет на спад и покупательная способность населения начнет расти, осенью рост цен набрал новые обороты. По данным Департамента статистики, в октябре индекс потребительских цен вырос на 4,1% по сравнению с прошлым годом.
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