Экономика
21.11.2024, 17:46

В следующем году цены в Эстонии будут расти быстрее зарплат

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Жителям Эстонии в следующем году придется считать каждый цент и так же, как премьер-министр Кристену Михалу, надеяться на то, что правительству не придется вводить новые налоги.
Жителям Эстонии в следующем году придется считать каждый цент и так же, как премьер-министр Кристену Михалу, надеяться на то, что правительству не придется вводить новые налоги.
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Согласно опубликованным в ноябре прогнозам, в 2025 году в Эстонии не ожидается снижения темпов роста цен, а инфляция останется на нынешнем уровне или даже ускорится. Это в значительной степени связано с предстоящим повышением налогов, пишет Maaleht.

Хотя весной прогнозировалось, что в конце этого года рост цен пойдет на спад и покупательная способность населения начнет расти, осенью рост цен набрал новые обороты. По данным Департамента статистики, в октябре индекс потребительских цен вырос на 4,1% по сравнению с прошлым годом.

Это самый большой рост с февраля, когда годовой рост составил 3%.

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