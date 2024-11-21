В следующем году цены в Эстонии будут расти быстрее зарплат

Согласно опубликованным в ноябре прогнозам, в 2025 году в Эстонии не ожидается снижения темпов роста цен, а инфляция останется на нынешнем уровне или даже ускорится. Это в значительной степени связано с предстоящим повышением налогов, пишет Maaleht.