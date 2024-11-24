ИНТЕРВЬЮ | Представляют ли монахини опасность? Глава МВД о православной церкви, лишении права голоса и закрытии восточной границы

Велики ли раскол и борьба внутри партии? Вы довольно недавно достигли в правлении компромисса по вопросу об изменении Конституции, чтобы у людей, не определившиеся с гражданством, сохранилось право голоса, а у граждан России — нет.

При обсуждении, каким может быть влияние изменения Конституции было, конечно, много дебатов, аргументации и опасений.

Уже подписаны? Войти Ознакомьтесь с пакетами Delfi Ознакомьтесь с возможностями оплаты