24.11.2024, 12:15
ИНТЕРВЬЮ | Представляют ли монахини опасность? Глава МВД о православной церкви, лишении права голоса и закрытии восточной границы(11)
ФОТО: | Delfi Meedia
„Если бы я лично принимал это решение, то лишил бы избирательного права тех людей, которые действительно являются угрозой безопасности для Эстонии. То есть пропутински настроенных, которые отрицают украинскую войну и роль России в ней“, - объясняет министр внутренних дел и председатель Социал-демократической партии (СДП) Лаури Ляэнеметс.
Велики ли раскол и борьба внутри партии? Вы довольно недавно достигли в правлении компромисса по вопросу об изменении Конституции, чтобы у людей, не определившиеся с гражданством, сохранилось право голоса, а у граждан России — нет.
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