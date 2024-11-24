Новости Эстонии
24.11.2024, 12:15

ИНТЕРВЬЮ | Представляют ли монахини опасность? Глава МВД о православной церкви, лишении права голоса и закрытии восточной границы

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Лаури Ляэнеметс
Лаури Ляэнеметс
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

„Если бы я лично принимал это решение, то лишил бы избирательного права тех людей, которые действительно являются угрозой безопасности для Эстонии. То есть пропутински настроенных, которые отрицают украинскую войну и роль России в ней“, - объясняет министр внутренних дел и председатель Социал-демократической партии (СДП) Лаури Ляэнеметс.

Велики ли раскол и борьба внутри партии? Вы довольно недавно достигли в правлении компромисса по вопросу об изменении Конституции, чтобы у людей, не определившиеся с гражданством, сохранилось право голоса, а у граждан России — нет.

При обсуждении, каким может быть влияние изменения Конституции было, конечно, много дебатов, аргументации и опасений.

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