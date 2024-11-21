Три столпа эстонской пенсионной системы: все, что нужно знать о пенсионных ступенях

Первая ступень далее делится на два компонента. Первый – это пенсия по старости, для получения которой человеку, как правило, должно быть не менее 64 лет и 9 месяцев сейчас и 65 лет с 2026 года. Кроме того, он должен иметь стаж работы в Эстонии не менее 15 лет. Второй компонент – народная пенсия, которая доступна тем, кто не имеет достаточного трудового стажа. „Поскольку пенсия по старости зависит от налогов, уплачиваемых за человека, важно, чтобы новые участники рынка труда работали на основании трудового договора, так как это впоследствии повлияет на размер пенсии“, – подчеркнул Мадиссон.

Таким образом, размер первой пенсионной ступени будет зависеть в основном от стажа работы и размера официально получаемой зарплаты, но следует отметить, что различные доли будут ежегодно переоцениваться с помощью пенсионного индекса. Это означает, что пенсионные взносы в рамках первой ступени тесно связаны с общей экономической ситуацией в стране.

Если базовый компонент одинаков для всех, то количество пенсионных паёв зависит от количества лет, отработанных до конца 1998 года. Страховые паи полностью основаны на социальных взносах, полученных за человека с 1999 года до конца 2020 года, а объединённая часть состоит из 50% страховых и 50% солидарных долей. Объединённая часть будет рассчитываться с начала 2021 года, а солидарные доли призваны обеспечить минимальный размер взносов для всех людей трудоспособного возраста.

„Пенсия первой ступени состоит из базовой части, паёв за стаж, страховых паёв и объединённой части. Это государственная пенсия по старости, основанная на личном пенсионном стаже и финансируемая государством на постоянной основе из государственного бюджета“, – объясняет Мадиссон.

Первая пенсионная ступень (государственная пенсия) основана на поступлениях от социального налога. Работодатель отчисляет 33% от зарплаты каждого работника в качестве социального налога, часть которого идёт на медицинское страхование, а часть перечисляется в пенсионный фонд для выплаты пенсий нынешним пенсионерам.

Вторая ступень: накопительная пенсия

Поскольку первая пенсионная ступень покрывает лишь треть предпенсионного дохода человека, важно также использовать возможности второй и третьей ступеней. Вторая ступень позволяет работникам копить деньги в выбранном ими фонде, в который отчисляется не менее 2% от их брутто-зарплаты. Государство, в свою очередь, добавляет 4%.

„С начала этого года появилась возможность увеличить ставку взноса по второй ступени до 4% или даже до 6%. Я бы настоятельно советовал Вам подумать об увеличении взносов и создать накопления, необходимые для обеспеченной старости, потому что с помощью второй ступени коэффициент замещения, или соотношение между пенсией и последней зарплатой человека, может вырасти с одной трети до примерно 50%“. Если заявление будет подано до конца ноября, то повышенный коэффициент начнёт действовать с начала следующего года“, – говорит фондовый управляющий Luminor.

Ассортимент фондов второй ступени широк, и каждый может выбрать подходящий ему по возрасту и степени риска. За результатами работы различных фондов можно следить по статистике накопительных пенсий, которая показывает как долгосрочные, так и краткосрочные результаты работы фонда, а также информацию о сборах.

Третья ступень: дополнительная накопительная пенсии

По оценке ОЭСР, пенсия должна обеспечивать людям не менее 60% их прежнего дохода, поэтому в эстонской пенсионной системе появилась возможность инвестировать в третью ступень. Взносы в дополнительную накопительную пенсию могут быть установлены самим человеком в зависимости от того, сколько он хочет накопить, и при необходимости всегда могут быть скорректированы.

„С помощью третьей ступени пенсионер может поддерживать сложившийся до выхода на пенсию уровень жизни. Сколько Вам надо отчислять на дополнительную накопительную пенсию, во многом зависит от Вашего дохода и средств. Чтобы помочь Вам определиться, существуют различные калькуляторы и пенсионный компас, которые помогут Вам оценить, достаточно ли тех шагов, которые Вы предприняли до сих пор“, – делится советами Вахур Мадиссон.

Положительным моментом является то, что взносы в третью ступень подлежат налоговому вычету, что позволяет вернуть подоходный налог, уплаченный государству. Однако здесь существует ограничение: подоходный налог возвращается один раз в год со взносов в размере до 15% от годового дохода, но не более 6000 евро.

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