22.11.2024, 09:15
В новом году планируется закрыть несколько домов суда. Из-за сокращения работников сроки судебных разбирательств увеличатся
ФОТО: | Delfi Meedia
Для того чтобы выполнить задачу по сокращению расходов, предлагается закрыть Выруский дом суда в Пылва, а в Пярну сохранить только одно здание суда. Возможность закрытия Йыхвиского дома суда и работающих в Таллинне судов еще рассматривается.
Министерство юстиции поставило перед судами задачу сократить свои расходы в течение следующих трех лет примерно на 10 миллионов евро. Предложения по бюджету на следующий год уже начали поступать. Например, под пристальным вниманием находится здание Выруского суда в Пылва. „Тартуский уездный суд, тщательно проанализировав ситуацию, пришел к выводу, что при нынешнем бюджете невозможно сохранить два здания Выруского суда“, - сказал Delfi Марек Вахинг, председатель Тартуского уездного суда.
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