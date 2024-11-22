В новом году планируется закрыть несколько домов суда. Из-за сокращения работников сроки судебных разбирательств увеличатся

Министерство юстиции поставило перед судами задачу сократить свои расходы в течение следующих трех лет примерно на 10 миллионов евро. Предложения по бюджету на следующий год уже начали поступать. Например, под пристальным вниманием находится здание Выруского суда в Пылва. „Тартуский уездный суд, тщательно проанализировав ситуацию, пришел к выводу, что при нынешнем бюджете невозможно сохранить два здания Выруского суда“, - сказал Delfi Марек Вахинг, председатель Тартуского уездного суда.