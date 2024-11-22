Новости Эстонии
22.11.2024, 09:15

В новом году планируется закрыть несколько домов суда. Из-за сокращения работников сроки судебных разбирательств увеличатся

 
Вопрос о закрытии Йыхвиского дома суда еще решается, но дом суда в Пылва скорее всего будет закрыт, а в Пярну для проведения судебных заседаний оставят только одно здание из двух.
Вопрос о закрытии Йыхвиского дома суда еще решается, но дом суда в Пылва скорее всего будет закрыт, а в Пярну для проведения судебных заседаний оставят только одно здание из двух.
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Для того чтобы выполнить задачу по сокращению расходов, предлагается закрыть Выруский дом суда в Пылва, а в Пярну сохранить только одно здание суда. Возможность закрытия Йыхвиского дома суда и работающих в Таллинне судов еще рассматривается.

Министерство юстиции поставило перед судами задачу сократить свои расходы в течение следующих трех лет примерно на 10 миллионов евро. Предложения по бюджету на следующий год уже начали поступать. Например, под пристальным вниманием находится здание Выруского суда в Пылва. „Тартуский уездный суд, тщательно проанализировав ситуацию, пришел к выводу, что при нынешнем бюджете невозможно сохранить два здания Выруского суда“, - сказал Delfi Марек Вахинг, председатель Тартуского уездного суда.

По словам Вахинга, окончательное решение о закрытии здания примет министр юстиции, вопрос будет обсуждаться на следующем заседании совета по управлению судами, которое состоится 6 декабря. Если здание суда в Пылва закроют, судебные заседания будет проводиться в Выру или Тарту.

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