Голосование на местных выборах: законопроект оппозиции изъяли из парламентского производства

Разработанный оппозиционными фракциями Isamaa и EKRE, а также несколькими внефракционными депутатами законопроект предусматривал, что право голосовать на местных выборах будут иметь только граждане Эстонии и ЕС, а также граждане тех стран, с которыми у Эстонии есть соответствующий международный договор.

Первое чтение этого законопроекта продлилось более трех часов, но на второе чтение его не отправили. По предложению коалиции он был изъят из парламентского производства.

А вот инициатива коалиции, предлагающая разрешить участвовать в муниципальных выборах гражданам Эстонии и лицам без гражданства, а также гражданам стран Европейского союза и НАТО, успешно прошла первое чтение, которое также продлилось три часа с небольшим.

Какое впечатление оставил у вас этот материал? Позитивно Удивительно Информативно Безразлично Печально Возмутительно Отправить