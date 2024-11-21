Голосование на местных выборах: законопроект оппозиции изъяли из парламентского производства
В среду, 20 ноября, после длившегося более трех часов обсуждения Рийгикогу не поддержал предложенный оппозицией законопроект о внесении поправок в Конституцию с целью изменить список лиц, имеющих право голоса на местных выборах, пишет rus.err.ee.
Разработанный оппозиционными фракциями Isamaa и EKRE, а также несколькими внефракционными депутатами законопроект предусматривал, что право голосовать на местных выборах будут иметь только граждане Эстонии и ЕС, а также граждане тех стран, с которыми у Эстонии есть соответствующий международный договор.
Первое чтение этого законопроекта продлилось более трех часов, но на второе чтение его не отправили. По предложению коалиции он был изъят из парламентского производства.
А вот инициатива коалиции, предлагающая разрешить участвовать в муниципальных выборах гражданам Эстонии и лицам без гражданства, а также гражданам стран Европейского союза и НАТО, успешно прошла первое чтение, которое также продлилось три часа с небольшим.