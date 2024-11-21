ФОТО | Хроника ДТП: четыре водителя съехали в кювет, фура перевернулась набок

Вчера в 08:17 проищошло ДТП на 19-м км шоссе Раквере-Вяйке-Маарья-Вягева, в районе деревни Коону в Ляэне-Вирумаа, где 19-летний молодой человек на Citroën Berlingo отклонился на встречную полосу и столкнулся с Ford Ranger, которым управлял 42-летний мужчина. Водитель Citroën скрылся с места происшествия. Водителя Ford доставили в больницу на осмотр.

В 08:28 произошло ДТП на 11-м км дороги Саверна-Пилкузе, в деревне Пикаярве в Пылвамаа, где 63-летний мужчина на Citroen C5 съехал с дороги в кювет. Скорая помощь оказала ему первую помощь на месте.

Вчера утром также произошло ДТП под Выхма в. Вильяндимаа, где автомобиль Dacia из-за скользкой поверхности дороги съехал в кювет, сбив дорожный знак. Никто не пострадал.

В 9:51 произошло ДТП на 4-м км дороги Яска-Аймла, в деревне Юлде в Вильяндимаа, где грузовик с прицепом Volvo съехал в кювет и упал набок.

По предварительной информации, мужчина, управлявший грузовиком, потерял контроль над машиной на повороте из-за скользких условий и съехал с дороги в кювет, где перевернулся набок. Водитель смог выбраться из машины, его осмотрела скорая помощь К счастью, он не пострадал.

В 12:11 произошло ДТП на перекрестке шоссе Вилгу-Коону и дороги Коэравере-Виру-Яагупи, в деревне Коэравере в Ляэне-Вирумаа, где 32-летний мужчина на Toyota Corolla съехал в кювет на T-образном перекрестке. Находившиеся в автомобиле пассажиры, 31-летняя женщина, 6-летняя девочка и одномесячный мальчик были доставлены в больницу на осмотр.

В 14:56 произошло ДТП около Нарва маантеэ, 21 в Тарту, где 82-летний мужчина на Škoda Rapid на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на 21-летнего мужчину. Пешехода доставили в больницу.