ВИДЕО | Американец, сломавший баскетбольный щит перед матчем эстоно-латвийской лиги, помог его отремонтировать

Баскетболист команды „Тартуского университета“ Джейлен Генри эффектно сломал баскетбольный щит во время разминки перед игрой с „Латвийским университетом“, повиснув на кольце после данка. Из-за невозможности оперативного ремонта матч пришлось провести поперёк площадки.

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„Если хотите, чтобы баскетбольный щит был в порядке, нужно приложить руки. Джейлен был полностью готов помочь, за что ему огромное спасибо. Теперь с баскетбольным щитом всё снова хорошо“, — отметила команда „Тартуского университета“ в Facebook, сопроводив сообщение видео.

Сам Генри признался: „Если что-то сломал, то нужно это и исправить“. Он добавил, что всегда мечтал повторить знаменитые эпизоды с разрушением щитов, как у Шакила О’Нила и других центровых НБА. Однако, несмотря на радость от осуществлённой мечты, игрок почувствовал лёгкое смущение из-за задержки начала матча по его вине.

Тартуская команда, демонстрируя впечатляющую форму, поднялась на пятое место в турнирной таблице эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet. С шести победами и тремя поражениями они уверенно продолжают борьбу за высокие позиции.

В противоположной ситуации оказался „Латвийский университет“, который остаётся без побед. Команда потерпела десятое поражение подряд и занимает последнее, 15-е место в таблице. В схожем положении находится „Кейла БШ“, также не имеющая побед, но проведшая восемь матчей и потерпевшая столько же поражений.

На вершине турнирной таблицы расположился рижский ВЭФ с девятью победами и одним поражением. Вторую строчку удерживает „Калев/Крамо“, в активе которого шесть побед при одном поражении.

В следующем туре объединённой лиги тартуская команда примет на домашней площадке пярнуский клуб „Садам“. Матч состоится 30 ноября.

Турнирная таблица:

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