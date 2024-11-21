ВИДЕО | Американец, сломавший баскетбольный щит перед матчем эстоно-латвийской лиги, помог его отремонтировать
Баскетболист команды „Тартуского университета“ Джейлен Генри, сломавший баскетбольный щит в спортивном зале перед воскресной игрой, активно участвовал в его восстановлении.
Баскетболист команды „Тартуского университета“ Джейлен Генри эффектно сломал баскетбольный щит во время разминки перед игрой с „Латвийским университетом“, повиснув на кольце после данка. Из-за невозможности оперативного ремонта матч пришлось провести поперёк площадки.
„Если хотите, чтобы баскетбольный щит был в порядке, нужно приложить руки. Джейлен был полностью готов помочь, за что ему огромное спасибо. Теперь с баскетбольным щитом всё снова хорошо“, — отметила команда „Тартуского университета“ в Facebook, сопроводив сообщение видео.
Сам Генри признался: „Если что-то сломал, то нужно это и исправить“. Он добавил, что всегда мечтал повторить знаменитые эпизоды с разрушением щитов, как у Шакила О’Нила и других центровых НБА. Однако, несмотря на радость от осуществлённой мечты, игрок почувствовал лёгкое смущение из-за задержки начала матча по его вине.
Инцидент с разбитым щитом, из-за которого игру пришлось отложить на час, не помешал „Тартускому университету“ продлить свою победную серию. Команда уверенно одержала пятую победу подряд, обыграв „Латвийский университет“ со счётом 88:74.
Тартуская команда, демонстрируя впечатляющую форму, поднялась на пятое место в турнирной таблице эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet. С шести победами и тремя поражениями они уверенно продолжают борьбу за высокие позиции.
В противоположной ситуации оказался „Латвийский университет“, который остаётся без побед. Команда потерпела десятое поражение подряд и занимает последнее, 15-е место в таблице. В схожем положении находится „Кейла БШ“, также не имеющая побед, но проведшая восемь матчей и потерпевшая столько же поражений.
На вершине турнирной таблицы расположился рижский ВЭФ с девятью победами и одним поражением. Вторую строчку удерживает „Калев/Крамо“, в активе которого шесть побед при одном поражении.
В следующем туре объединённой лиги тартуская команда примет на домашней площадке пярнуский клуб „Садам“. Матч состоится 30 ноября.
Турнирная таблица:
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