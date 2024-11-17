17.11.2024, 13:19
МАТЧ В ЗАПИСИ и ВИДЕООБЗОР | Эстоно-латвийская лига: команда „Тартуского университета“ увеличила победную серию до пяти матчей
ФОТО: | Delfi Meedia
В воскресенье, 17 ноября, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet команда „Тартуского университета“ обыграла в домашнем матче „Латвийский университет“ со счетом 88:74. Матч в записи и видеообзор видят все подписчики Delfi.
Матч был отложен на час, так как игрок тартуской команды Джейлен Генри сломал баскетбольный щиток своим данком во время разминки. Поскольку починить его не удалось, встречу провели на площадке, развернув ее поперек.
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