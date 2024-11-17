МАТЧ В ЗАПИСИ и ВИДЕООБЗОР | Эстоно-латвийская лига: команда „Тартуского университета“ увеличила победную серию до пяти матчей

Матч был отложен на час, так как игрок тартуской команды Джейлен Генри сломал баскетбольный щиток своим данком во время разминки. Поскольку починить его не удалось, встречу провели на площадке, развернув ее поперек.

Однако хозяева не растерялись: выиграв первую четверть со счетом 21:17, они ушли на перерыв с комфортным преимуществом — 53:40. К началу заключительной четверти отрыв тартусцев вырос до 20 очков, и они уверенно довели матч до победы.