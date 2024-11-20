ЗАВТРА на DELFI TV | Лидер мужского тенниса Эстонии встретится в долгожданном поединке с французской звездой Гаэлем Монфисом

„Большой теннисный вечер“ откроет свои двери в четверг в 15:30. В 16:30 состоится показательный матч между 12-летней эстонкой Элизаветой Аникиной и украинкой Марией Кочерженко, а в 18:30 в главном поединке встретятся Марк Лаял и Гаэль Монфис. Победитель основного матча получит денежный приз в размере 30 000 евро.